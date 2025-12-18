COMMENTA
Cold ironing, sul Molo Garibaldi un nuovo test con Costa Toscana per valutare connessione e livelli di alimentazione

Sperimentazione del sistema di cold ironing per l'elettrificazione delle banchine

Prosegue il percorso verso l’elettrificazione delle banchine nel porto della Spezia. Dopo il primo dei test, effettuato nel mese di ottobre, se ne è svolto oggi un secondo, altrettanto importante, sempre sul Molo Garibaldi, e sempre relativo al collegamento alla rete elettrica di terra, durante lo scalo programmato di Costa Toscana, nave ammiraglia della flotta Costa Crociere.
Questo nuovo test ha riguardato aspetti cruciali e procedure operative della connessione elettrica e dei livelli di alimentazione.

I tecnici dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, prima in Italia sul fronte del cold ironing, hanno potuto verificare il corretto funzionamento e l’efficace connessione tra la rete elettrica di banchina e la Costa Toscana, attraverso le infrastrutture già realizzate e il Cable management system fornito da Shore Link.
Il test ha permesso consentirà di valutare la compatibilità tecnica e operativa, simulando le procedure che permetteranno alle navi di spegnere i generatori durante la sosta in porto.

