Consiglio provinciale, discussione sul Bilancio: l’opposizione lascia l’aula

Savona. Durante la seduta del consiglio comunale, l’opposizione ha abbandonato l’aula al momento del voto sul Documento Unico di Programmazione (DUP) e sul Bilancio di previsione.

Al centro del dibattito, il voto favorevole espresso dal Presidente della Provincia in sede di Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sulla riforma sanitaria regionale (DDL 85/2025). “Abbiamo punzecchiato il Presidente sulle motivazioni di un voto che appare in netta contraddizione con le preoccupazioni espresse da numerosi Comuni savonesi, da Albenga a Carcare. La sua risposta non ci ha soddisfatto – spiegano i consiglieri di opposizione -. La fretta, elemento strutturale del ‘metodo Bucci’, ha portato a tagliare totalmente il coinvolgimento dei territori, degli enti locali e delle parti sociali. Nonostante la nostra richiesta di impegnare il Consiglio a chiedere alla Regione il blocco dell’iter del DDL 85, nella maggioranza hanno prevalso le logiche politiche di vicinanza alla Giunta regionale a scapito della tutela della salute dei cittadini.”

