Crisi Amt, nuova boccata d’ossigeno: la Regione potrà anticipare altre risorse nel 2026

Genova. Dopo i 14,3 milioni arrivati insieme alla riforma della sanità, la Regione vara una nuova norma “salva Amt”, valida in realtà per tutte le aziende di trasporto pubblico della Liguria. Grazie a un emendamento al collegato della legge di stabilità, presentato da Chiara Cerri di Forza Italia e approvato all’unanimità, nel 2026 l’ente potrà anticipare nuova liquidità alla Città metropolitana di Genova e alle Province.
Tecnicamente l’emendamento sblocca un massimo di 19 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del comparto autoferrotranvieri. I fondi andranno poi restituiti alle casse regionali entro i termini previsti dalla normativa statale.