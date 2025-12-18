Dall’Accademia dello Spettacolo di Savona a Milano: la ballerina Lara Strassera presa a La Scala

Savona. Dall’Accademia dello Spettacolo di Savona a La Scala di Milano. L’etoile internazionale Lorena Baricalla, che cura la supervisione artistica della scuola savonese, ha deciso di mandare la 19enne Lara Strassera, diplomatasi ballerina nel programma di formazione professionale della “Methode Russe de Montecarlo”, alla Scala di Milano dal direttore Frederic Olivieri, che è stato suo partner ai Balletti di Montecarlo.

Grazie al suo lavoro e di qualità, Lara Strassera è stata presa nel vivaio professionale a numero chiuso della Scala di Milano. Un grande successo per Lara, che da novembre ha iniziato il suo percorso presso il celebre teatro milanese. Un modello positivo e stimolante per i giovani savonesi che si dedicano con passione ad un’attività professionale.

