Elly Schlein a Genova, l’incontro a Music for Peace: tra Gaza e il futuro del centrosinistra

Genova. “Ho chiesto al governo di far sbloccare gli aiuti umanitari indispensabili come le medicine. Sono crimini che gli esperti hanno genocidio”. Ad affermarlo è la segretaria dem, Elly Schlein, che ha incontrato giovedì sera al Che Stella Festival di Music for Peace Stefano Rebora per tenere alta l’attenzione sulla situazione a Gaza.

Tanti i rappresentanti del Pd presenti a San Benigno per assistere al dialogo, che ha rimesso al centro alcuni temi della politica estera. Tra i presidenti anche Francesco Tognoni, neo segretario provinciale. L’occasione è stata buona anche per fare il punto sulle prossime elezioni: “Il modello progressista genovese deve essere preso come riferimento. Le prossime elezioni sono da vincere. Non dobbiamo solo criticare, ma costruire un’alternativa. Questo governo taglia sanità, istruzione, noi dobbiamo trovare una sintesi della coalizione”.

