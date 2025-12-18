Federalberghi Confcommercio Genova: Carlo Tixe è il nuovo presidente

Genova. Carlo Tixe è il nuovo presidente dell’Associazione Albergatori Federalberghi Confcommercio Genova. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea generale degli associati, che si è svolta nella serata di mercoledì.

Tixe succede a Laura Sailis, alla quale l’assemblea ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto durante il mandato. Imprenditore alberghiero fortemente legato al territorio, Tixe è titolare, insieme alla famiglia, di strutture ricettive storiche della provincia di Genova.

