Fine settimana 20-21 dicembre, gli studi medici aperti

In seguito all’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di Medicina generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del medico di Medicina generale, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti durante le due giornate in tutti e tre i distretti:

DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17
20/12 ore 8-12    Dott. Enrico Lazzerini        Via Aurelia Nord, 1                 Beverino

