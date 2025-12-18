Giornata internazionale del migrante, a Genova diverse iniziative dedicate alle scuole

Genova. In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, Mei – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e Galata Museo del Mare presentano importanti iniziative dedicate alle scuole liguri, tra memoria e storie di migrazione.

Verranno presentati oggi al Mei i risultati della prima fase di “Moving Europe – Negotiating Legacies of Migration at the Museum“, progetto biennale in cui scuole, musei della migrazione e membri di comunità di migranti di sei paesi europei lavorano insieme per raccontare le diverse esperienze e le eredità storiche dei fenomeni migratori, per comprenderne meglio le complessità, l’impatto e le conseguenze.

» leggi tutto su www.genova24.it