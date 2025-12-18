Ict e pubblica amministrazione, Pier Paolo Greco eletto presidente di Assinter

Genova. Amministratore unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco è stato eletto lo scorso 10 dicembre quale presidente di Assinter per il biennio 2026–2028, entrando ufficialmente in carica il 9 gennaio 2026. Si tratta dell’associazione che riunisce aziende di Regioni e Province Autonome, di Enti Locali e di diversi enti pubblici centrali che operano nel settore Ict per la pubblica amministrazione.

Al suo fianco opererà la squadra composta da Paolo Ghezzi (InfoCamere), Lorenzo Gubian (ARIA SpA), Luca Perozzi (LazioCREA) e Mauro Ponzè (Sardegna.IT), che affiancheranno Greco nelle attività del comitato direttivo.

