Il Consiglio regionale approva il bilancio: manovra da 7mld di euro, 4,4 vanno alla sanità. Bucci all’opposizione: “Non avete avuto coraggio”

Liguria. Il Consiglio regionale della Liguria ha dato il via libera al bilancio di previsione e ai provvedimenti collegati, tutti approvati coi voti della maggioranza dopo una sessione di tre giorni, come da previsioni. La manovra complessiva è di oltre 7 miliardi di euro di cui la maggior parte (4,4 miliardi) sono destinati alla sanità.

“Sono soddisfatto del lavoro svolto sul bilancio in questi giorni, frutto di un confronto costruttivo – commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. Nei giorni di discussione e nelle settimane precedenti abbiamo approvato provvedimenti importanti. Il bilancio conferma una Regione solida e capace di programmare. A differenza di quanto detto da alcuni, non c’è alcun immobilismo: alcune attività proseguono, altre cambiano, come è normale in una gestione responsabile. Per il futuro serve più coraggio e collaborazione, mettendo da parte gli orgogli, perché i cittadini chiedono risultati concreti. Dal 2026 i liguri devono aspettarsi continuità e crescita, forti di oltre 7 miliardi di euro di investimenti sul territorio per creare occupazione, sviluppo economico e rafforzare gli indicatori positivi, a partire da lavoro e PIL”.

