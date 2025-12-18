Il Coro De Andrè Kids omaggia Gianni Rodari con “A morire son buoni tutti…” al Teatro Astoria

Il 23 dicembre (ore 21) al Teatro Astoria di Lerici in scena “A morire son buoni tutti…”, spettacolo liberamente ispirato a “C’era due volte il barone Lamberto” di Gianni Rodari a cura del Coro De Andrè Kids. Un giovane Gianni Rodari è alle prese con una classe particolarmente indisciplinata e quindi molto creativa ( o forse meglio sarebbe dire il contrario…). E’ alle sue prime esperienze come insegnante, e fatica a riportare ordine e attenzione. Ma pian piano, seguendo quello che diventerà il suo marchio di fabbrica, ossia la ricerca costante delle leggi dell’invenzione, il Maestro conquista la fiducia della classe, adoperandosi affinché il loro uso sia accessibile a tutti, ma proprio a tutti. E così, tra indovinelli, capitomboli, errori, scommesse, tabù coraggiosamente infranti, scrivono insieme una storia incredibile, senza limiti, senza un finale certo. Perché la parola è a portata di tutti, “e non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”.

Il Coro De André, nella versione Kids (dai 6 ai 13 anni) omaggia quest’anno Gianni Rodari, gigante ineguagliato nella scrittura per ragazzi, soprattutto nella sua ostinazione nel mettere la fantasia al centro di ogni processo educativo e di apprendimento, ostinazione a cui siamo tutti debitori. “A morire son buoni tutti..” è uno spettacolo che attraverso lo spregiudicato uso del paradosso a lui tanto caro, si propone come primo obiettivo di essere divertente: lo fa seguendo la scia narrativa dell’esilarante “C’era due volte il barone Lamberto”, favola grottesca, moderna, quasi splatter. Una follia che noi rilanciamo cercando di muoverci nelle linee guida da lui tracciate e magnificamente codificate nella Grammatica della Fantasia, vero motore di ispirazione di questo nostro lavoro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com