Il ko dello Spezia e il ritorno alla vittoria della Carrarese: questa sera torna Serie B Social Club

Dopo due successi di fila, torna a perdere lo Spezia di Roberto Donadoni, sconfitto dal Modena nell’ultimo turno di campionato. Risultato positivo invece per la Carrarese, che torna alla vittoria battendo l’Entella e allungando sulla zona rossa, che si era pericolosamente avvicinata di recente. Questi e tanti altri i temi di “Serie B Social Club – Oltre Parmignola”, che torna questa sera in diretta a partire dalle ore 21. Con un occhio al prossimo turno, verrà analizzato quanto è successo nello scorso week-end, avvicinandosi anche al mercato di gennaio.

Alla guida del programma Niccolò Pasta e Claudia Cella, pronti a raccontare emozioni, curiosità e retroscena dalle due piazze. A completare il quadro, ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di due ospiti speciali, che porteranno opinioni, aneddoti e punti di vista diversi sul momento dei club. Per questa puntata, ospiti l’ex spezzino Luca Matteassi e l’allenatore Andrea Danesi.

Serie B Social Club – Oltre Parmignola” non è soltanto un talk sportivo, ma un vero punto d’incontro tra tifosi, giornalisti e protagonisti del campionato. Un viaggio settimanale tra bianco e azzurro, che accompagnerà i supporter liguri e toscani lungo tutta la stagione. Appuntamento alle ore 21.00 sulle pagine Facebook di Città della Spezia, La Voce Apuana e Serie B Social Club, anche su YouTube, con il solito spazio dedicato alle domande dei tifosi, che potranno essere soddisfatti di tutte le curiosità a pochi giorni dalla partenza del campionato.