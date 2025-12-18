La Questura di Savona festeggia i 100 anni dell’ispettore Livio Lorenzini

Savona. Questa mattina in Questura è stato festeggiato il 100° compleanno di Livio Lorenzini, Ispettore Capo che ha dedicato quasi 40 anni di servizio alla Polizia di Stato, e, con la riforma del 1981, terminando la sua carriera come Ispettore.

Arruolato nel 1946 come Guardia di P.S., ha prestato servizio presso il Reparto Celere di Senigallia AN, per essere poi trasferito al Commissariato di Vado Ligure e successivamente, per gran parte della propria carriera, in Questura a Savona, dove ha ricoperto incarichi di rilievo, con professionalità e competenza. Con la riforma del 1981 è stato inquadrato nel ruolo degli Ispettori, raggiungendo la qualifica apicale di Ispettore Capo.

