Legge della montagna: 60 i Comuni esclusi; Anci chiede una revisione

Dall’ufficio stampa Anci Liguria

E’ necessario un confronto con i Comuni per migliorare il testo della legge della Montagna, che garantisca una piena finalizzazione delle risorse e della normativa agevolata in favore di quei tanti Comuni situati in aree montane e in condizioni di fragilità. Questa la motivazione con cui Anci non ha votato il testo di legge in sede di Conferenza Unificata, chiedendo il rinvio del provvedimento e il coinvolgimento dell’Associazione nel futuro confronto che ci sarà con i presidenti delle Regioni.

Questo è quello che Anci Liguria chiedeva da tempo: un tavolo Regioni-Anci regionali di confronto e decisione condivisa a livello locale.

» leggi tutto su www.levantenews.it