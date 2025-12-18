L’inchiesta sulla diga foranea archiviata dalla gip: “Nessuna turbativa d’asta, il decreto Genova consentiva di aggirare le norme sulla concorrenza”

Genova. E’ stata archiviata dalla gip Nicoletta Guerrero, che ha accolto la richiesta di archiviazione della procura europea, l’inchiesta sulla presunta turbativa d’asta (più altre ipotesi di reato) per l’affidamento della gara per la realizzazione della nuova diga foranea. Il provvedimento è arrivato questa mattina, a pochi giorni dalla richiesta di archiviazione.

Nell’inchiesta, che era stata trasmessa per competenza dalla Procura di Genova a quella europea i magistrati dell’Eppo avevano indagato l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, Jan Albert Vandenbroeck, manager belga e uno degli undici membri del consiglio direttivo di PerGenova Breakwater, Alberto Colosio, dirigente dell’ufficio gare di Webuild e Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.

