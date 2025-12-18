Mercatino di piazzale Kennedy anticipato agli ultimi due mercoledì dell’anno

Il mercato settimanale di vendita diretta dei prodotti agricoli di piazzale J.F. Kennedy anticipa lo svolgimento in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Nei giorni di mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre 2025, infatti, i banchi saranno regolarmente presenti, in deroga al consueto appuntamento del giovedì. A sollecitare l’anticipo sono stati gli stessi operatori partecipanti, che con una richiesta protocollata il 15 dicembre hanno chiesto di poter svolgere l’attività nei due mercoledì precedenti le festività, evitando così la perdita di due importanti giornate lavorative. Una richiesta ritenuta fondata e meritevole di accoglimento, anche alla luce del disciplinare che regola il funzionamento del mercato. Con il provvedimento viene quindi autorizzato lo spostamento delle due date, mantenendo invariata l’area di svolgimento in piazza Kennedy.

