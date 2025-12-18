Montefiori: “Un sistema elettronico che consenta l’utilizzo degli ascensori 24 ore su 24”

Il consigliere comunale Andrea Montefiori rende nota la presentazione di un’interpellanza attraverso la quale si rivolge al sindaco Pierluigi Peracchini “per chiedere di considerare l’idea di introdurre un sistema elettronico, da attivare attraverso una tessera – badge, che identifichi l’utente e consenta l’accesso agli ascensori su tutte le 24 ore“, si legge nel documento.

“Gli ascensori che dal centro città portano verso la collina sono molto utilizzati, in particolare dagli spezzini residenti nella zona che ne viene servita”, scrive ancora il consigliere Pd, osservando altresì che “i residenti necessitano degli ascensori tutti i giorni dell’anno e in qualsiasi fascia oraria della giornata” e “attualmente parte delle ore serali e quelle notturne non sono coperte dal servizio, che andrebbe esteso su tutte le 24 ore del giorno”.

