Natale a Luni: domenica appuntamento allo Spazio Made

Sta per arrivare a Luni una giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia, del divertimento e della convivialità. “Natale a Luni” è in programma domenica 21 dicembre 2025 presso Spazio Made, in via Morucciola 36, e promette di trasformare l’area in un vero e proprio villaggio delle feste, aperto a grandi e piccoli.

Dalle 14.00 alle 20.00 spazio ai mercatini di Natale, con prodotti tipici del territorio, hobbistica e tante idee regalo a chilometro zero, accompagnati da degustazioni gratuite di Vermentino DOC e specialità locali. A partire dalle 14.30 prende vita il Villaggio di Babbo Natale, con laboratori creativi, giochi, animazione, caccia al tesoro, gioco da tavolo gigante e zucchero filato per tutti i bambini.

