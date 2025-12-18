Natale, al Porto Antico uno spettacolo di luci e suoni tra identità e innovazione

Genova. Nel periodo natalizio il Porto Antico di Genova rinnova il proprio dialogo con la città e con chi la vive, attraverso un laser & sound show che unisce memoria, identità e innovazione. Uno show ideato per valorizzare il Mandraccio, uno spazio storico e in posizione centrale nel Porto Antico, che, con questo intervento, acquista un nuovo appeal.

Da sabato 20 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle 17.30 fino alle 23, ogni mezz’ora, andrà in scena uno spettacolo ispirato alle antiche tradizioni natalizie genovesi legate al fuoco come simbolo di comunità, auspicio e rinascita, e le trasforma in un racconto contemporaneo in cui il fuoco diventa luce e la luce diventa linguaggio.

