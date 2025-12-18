Navalmeccanici Itis classe 1985, una cena degli auguri a quarant’anni dal diploma

Una cena di Natale per celebrare il 40° dal diploma. Lo hanno fatto mercoledì 17 dicembre i “maturi” dell’anno scolastico 1984/1985 della 5^A Navalmeccanici dell’allora Itis Capellini. Si sono ritrovati per una cena, per trascorrere insieme un po’ di tempo dopo tanti anni e per raccontarsi che cosa hanno fatto in questo tempo e cosa fanno oggi.

E’ stata una bella serata all’insegna dei ricordi e delle risate. In rigoroso ordine alfabetico, presenti: Benedetti Massimo, Castellini Ubaldo, Costa Giovanni, Daga Paolo, Del Bene Gabriele, Gerini Andrea, Giannetti Riccardo, Ghiggini Giorgio, Mariotti Fabio, Montanarella Salvatore, Rossi Massimiliano, Taponecco Enrico, Vergassola Sergio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com