Nuovo incidente in Sopraelevata, un’altra giornata di caos sulle strade di Genova

Genova. Un’altra giornata di caos per il traffico a Genova. A innescare i disagi stamattina, poco prima delle 8, è stato un incidente in Sopraelevata in direzione ponente, all’altezza di Dinegro, con ripercussioni a cascata sulla viabilità di scorrimento.
Si registrano code in lungomare Canepa fino alla strada Guido Rossa, ma anche al casello autostradale di Genova Ovest con veicolo incolonnati sul ponte San Giorgio e il tratto terminale dell’autostrada A7. Traffico molto intenso anche in Valbisagno e in corso Europa in direzione del centro.