Ordinanza sui botti di Capodanno, divieto di esplosione anche in aree private e la sola detenzione nella notte di San Silvestro

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha firmato, su proposta dell’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e dell’assessora alle Tradizioni Tiziana Beghin, l’ordinanza che impone il divieto di utilizzo di “artifici pirotecnici” dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, e di detenzione durante la notte di San Silvestro, dalle 19.00 del 31 dicembre 2025 alle 6.00 del 1° gennaio 2026.

Nelle premesse dell’ordinanza è ricordato che “l’uso improprio di fuochi pirotecnici può cagionare incendi, danneggiare beni pubblici e privati, e mettere a rischio il patrimonio storico, artistico e architettonico della città”. Inoltre, si ricorda che “l’accensione di artifici pirotecnici comporta emissioni significative di inquinanti tra cui polveri sottili e ossidi di azoto, aggravando le condizioni ambientali nel periodo invernale” e che “i minori rientrano tra le categorie maggiormente esposte a rischi in caso di utilizzo non adeguato e non controllato di artifici pirotecnici”.

» leggi tutto su www.genova24.it