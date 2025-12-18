Ottocento Svelato, venerdì doppia inaugurazione alla Gam e al Museo Raccolte Frugone

Genova. Una doppia inaugurazione per il polo di Arte Moderna e Contemporanea di Nervi: la GAM presenta Artisti, Mecenati e Collezionisti nella Genova dell’Ottocento e, contemporaneamente, il museo Raccolte Frugone inaugura Le Raccolte Frugone: una collezione d’arte dell’Ottocento per Genova.

Entrambe le mostre, che saranno visitabili fino al prossimo 29 marzo, si inseriscono nella rassegna Ottocento Svelato. Racconti di collezioni e musei nella Genova del XIX secolo, che in varie sedi e attraverso il lavoro di differenti artisti, esplora il panorama artistico genovese del XIX secolo.

