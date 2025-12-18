Panigaglia, il comitato per la dismissione lancia una petizione online indirizzata al presidente della Repubblica e al governo

Il rigassificatore di Panigaglia torna al centro del dibattito pubblico. Il comitato per l’immediata dismissione dell’impianto locale ha infatti lanciato una petizione online indirizzata, tra gli altri, al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, ai ministri competenti e alle principali autorità locali, chiedendo la dismissione immediata dell’impianto.

Realizzato oltre cinquant’anni fa, il rigassificatore sarebbe dovuto essere dismesso nel 2013, ma continua ad operare, attualmente ampliato per svolgere nuove attività, tra cui il rifornimento di autocisterne criogeniche e di piccole imbarcazioni per il trasporto di Gnl. “La struttura – affermano i promotori – si trova a ridottissima distanza da centri abitati e in un’area densamente frequentata da traffico navale militare, mercantile, crocieristico e diportistico, nonché da flussi turistici attratti dai tre parchi vicini: il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco Naturale Regionale di Portovenere e il Parco di Montemarcello Magra Vara”.

