Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” al maestro Lorenzo Tazzieri

Il Premio LericiPea, insieme all’Assessorato a Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, assegna il riconoscimento “Liguri nel Mondo” al maestro Lorenzo Tazzieri, genovese, tra i più accreditati direttori d’orchestra della nuova generazione e fra i più noti al mondo. La cerimonia di conferimento si terrà domani, venerdì 19 dicembre, nella sala multimediale “C. Colombo” (Viale Fieschi 15 a Genova) dalle 16.00 alle 18.00. Il premio LericiPea “Liguri nel Mondo” viene assegnato ogni anno a personalità che, nel proprio ambito, si siano distinte a livello internazionale, divenendo “ambasciatori” dell’eccellenza ligure nel mondo.

Tazzieri, talento precocissimo, inizia gli studi musicali a sei anni. Allievo del Conservatorio “Paganini” di Genova, dove studia violino e pianoforte, si perfeziona al Conservatorio “Tchaikovsky” di Mosca, nel frattempo approfondendo lo studio della musica da camera; quindi gli studi di direzione d’orchestra. Ha diretto più di trenta titoli lirici del grande repertorio italiano, francese e russo, in oltre venticinque Paesi tra Europa, Asia, America e Medio Oriente. È stato direttore artistico e principale di prestigiose istituzioni e nel 2018 ha fondato l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), incubatore specializzato in cooperazione artistica e diplomazia culturale.

