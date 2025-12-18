Processo Nada Cella, l’avvocato Roffo: “Allucinante pensare che Soracco abbia coperto Cecere”

Genova. “Vi hanno provato a far credere che semplici sospetti potessero diventare indizi gravi, precisi e concordanti. Dove c’erano palesi contraddizioni si sono costruiti dubbi poi trasformati in circostanze neutre. Il mio compito è allora quello di smontare punto per punto le accuse messe in fila dalla Procura”. Ha esordito così in aula l’avvocato Giovanni Roffo, che difende Annalucia Cecere insieme alla collega Gabriella Martini, che ha parlato la scorsa udienza.

Cecere ancora una volta non era presente in aula. Davanti ai giudici che dovranno decidere se è stata lei o no a uccidere Nada Cella, Cecere non si è mai presentata: “È stata una scelta di questo collegio difensivo, lei sarebbe voluta venire”, ha spiegato oggi Roffo.

