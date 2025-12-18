Promozione, Savona: ufficiali Fabbri, Gamba e Iadanza

Tre novità che portano a quattro il numero degli innesti invernali del Savona dopo quello dell’attaccante Enrico Nelli. Poker di inserimenti a fronte delle uscite di Zunino, Cartiere, Biaggi e Bellotti, a cui si aggiunge il lungo stop per infortunio di Rignanese. Non è quindi detto che le novità in entrata finiscano qui vista anche la necessità di rimpolpare il reparto giovani. Spicca il nome di Fabbri, annunciato con foto di rito dalla Voltrese, ma “savonesizzato” con un vero e proprio blitz dell’ultimo minuto. C’è anche un esule del Bragno come Bartolomeo Gamba, andato a segno in coppa contro gli Striscioni e una vecchia conoscenza di mister Sapero come il centrocampista Iadanza.

Il comunicato del club

