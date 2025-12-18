Rapallo: “Allarme scabbia al Liceti, un gruppo di studenti diserta le lezioni”

Allarme scabbia all’Istituto Liceti di Rapallo frequentato da 589 studenti divisi in 31 classi e diverse specializzazioni. Nell’istituto si è verificato un caso. Sul sito della scuola nessuna informazione. La scabbia è una malattia infettiva dovuta a un’infestazione della pelle da parte di un acaro; il sintomo è un prurito intenso, più fastidioso durante la notte. Qualcuno l’ha paragonata all’avere la testa infestata da pidocchi, ma non è così.

Stamattina un gruppo di ragazzi, classificati come “assenti”, ha disertato le lezioni che si sono svolte regolarmente. Gli studenti chiedono garanzie sulla disinfestazione dei locali frequentati dalla persone colpita. I casi di scabbia non sono purtroppo rari. La Asl4 non predisporrà provvedimenti in quanto non richiesti e perché l’infezione è avvenuta in ambiente esterno alla scuola.

