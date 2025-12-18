Rapallo: maratona bilancio approvato a maggioranza

Seconda serata dedicata al bilancio di previsione, documento che rispecchia la vita amministrativa nel suo complesso. Stasera avvio della seduta con 17 minuti di ritardo, e chi segue i lavori visivamente ne capisce il motivo. La ripresa televisiva sul canale 99. un quarto d’ora l’effettivo inizio della seduta. Altra considerazione: ci vorrebbe uno “sbadigliometro” per far capire ad alcuni “oratori” l’interesse che suscitano i loro interventi.

Questa sera sono intervenuti nell’ordine i consiglieri di maggioranza Dorotea Giavina, Elisabetta Lai, Andrea Rizzi, Salvatore Alongi, Franco Parodi e, lasciando il suo ruolo di presidente del Consiglio, Mentore Campodonico. Non tutti gli interventi denotano sintonia. Si è poi passati alle controrepliche degli assessori, vere colonne di questa amministrazione: Fabio Mustorgi, Laura Mastrangelo, Eugenio Brasey, Giorgio Tasso (vicesindaco), Filippo Lasinio. Quindi l’intervento letto dal sindaco Elisabetta Ricci, rivolto con toni taglienti ai membri dell’opposizione; la stessa ha poi distribuito giudizi positivi ad alcuni consiglieri della maggioranza.

» leggi tutto su www.levantenews.it