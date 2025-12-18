Rapallo: pulizia dei torrenti, programmazione preventiva degli interventi

Con la determina dirigenziale n. 1455 del 17 dicembre 2025 è stato infatti affidato il servizio di pulizia dei corsi d’acqua per l’anno 2026, consentendo così una programmazione preventiva degli interventi, fondamentale soprattutto in vista dei sempre più frequenti eventi meteorologici intensi.
L’anticipazione dell’affidamento permette di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, prevenire l’accumulo di rifiuti e ridurre i rischi legati all’ostruzione degli alvei, una problematica che negli anni passati ha spesso richiesto interventi urgenti.
La pratica è seguita dall’Assessore Brasey, che ha sostenuto l’impostazione di una gestione più programmata e meno emergenziale, con l’obiettivo di tutelare il territorio e la sicurezza dei cittadini.
Un approccio che punta quindi sulla prevenzione, anziché sull’intervento a posteriori, affrontando in modo strutturale una problematica ormai ricorrente.