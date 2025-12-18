Recco, la segnaletica stradale si rifà il look: tutti gli interventi realizzati in città

Recco Sono numerosi gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale realizzati in diverse aree della città, coordinati dal comando di polizia locale e portati a termine dalla ditta affidataria del servizio e mediante il servizio di manutenzione della segnaletica prevista dal contratto di gestione dei parcheggi a pagamento.

“L’assidua attenzione che dedichiamo alla segnaletica stradale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – scaturisce dalla volontà di prevenire gli incidenti e di garantire la sicurezza sul territorio. Il programma di interventi tiene conto delle situazioni più critiche, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e i responsabili del servizio per l’impegno costante”.

» leggi tutto su www.genova24.it