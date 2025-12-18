COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Recco, la segnaletica stradale si rifà il look: tutti gli interventi realizzati in città

Recco, la segnaletica stradale si rifà il look: tutti gli interventi realizzati in città

Generico dicembre 2025

Recco Sono numerosi gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale realizzati in diverse aree della città, coordinati dal comando di polizia locale e portati a termine dalla ditta affidataria del servizio e mediante il servizio di manutenzione della segnaletica prevista dal contratto di gestione dei parcheggi a pagamento.

“L’assidua attenzione che dedichiamo alla segnaletica stradale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – scaturisce dalla volontà di prevenire gli incidenti e di garantire la sicurezza sul territorio. Il programma di interventi tiene conto delle situazioni più critiche, individuate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e i responsabili del servizio per l’impegno costante”.

» leggi tutto su www.genova24.it