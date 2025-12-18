Regione, approvato il bilancio. Bucci accusa l’opposizione: “Non avete avuto coraggio”

Genova. Via libera in Consiglio regionale al bilancio di previsione e ai provvedimenti collegati, tutti approvati coi voti della maggioranza dopo una sessione di tre giorni, come da previsioni. La manovra complessiva è di oltre 7 miliardi di euro di cui la maggior parte (4,4 miliardi) sono destinati alla sanità.

Semaforo verde per l’Agenzia regionale del trasporto pubblico voluta dalla giunta Bucci come primo tassello di un accentramento che potrà portare all’azienda unica per tutta la Liguria. Ma tra le novità emerse oggi, grazie a un emendamento portato in aula dal centrodestra, c’è anche la possibilità di anticipare fino a 19 milioni di fondi ministeriali a Province e Città metropolitana di Genova nel 2026, risorse che serviranno a risolvere almeno in parte le difficoltà delle aziende di trasporto pubblico, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Altri 18 milioni saranno destinati al progetto della Fabbrica delle Idee nel Waterfront di Renzo Piano a Genova.

