Salvini assolto, i consiglieri regionali della Lega: “Ora potenziare respingimenti e rimpatri”

Genova. “Difendere i confini dall’immigrazione irregolare non è reato, ma è un dovere. Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva dai giudici della Corte di Cassazione per avere mantenuto la promessa fatta a milioni di italiani, che lo hanno democraticamente eletto”. È il commento dei consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

Il vicepremier era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, quando era ministro dell’Interno. La decisione è della quinta sezione della Cassazione, respinto il ricorso della Procura di Palermo all’assoluzione in primo grado.

