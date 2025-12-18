COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Sanità, la proposta del Pd: “Basta corsie preferenziali per i sindaci dei capoluoghi di provincia”

Sanità, la proposta del Pd: “Basta corsie preferenziali per i sindaci dei capoluoghi di provincia”

Partito Democratico Targa

Genova. Il Partito Democratico in Regione ha depositato una proposta di modifica della legge regionale per riformare le modalità di elezione del presidente delle conferenze dei sindaci delle Asl e “superare una previsione normativa sbilanciata e ingiustificata”. 

La proposta, sottoscritta dai consiglieri Enrico Ioculano, Armando Sanna, Roberto Arboscello, Carola Baruzzo, Simone D’Angelo, Davide Natale, Andrea Orlando, Katia Piccardo e Federico Romeo, introduce il principio della doppia maggioranza, prevedendo che la presidenza sia attribuita solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni e di Comuni che rappresentino almeno il 51% della popolazione dell’ambito Asl.

» leggi tutto su www.genova24.it