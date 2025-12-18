Savona, Alberto Bellé presenta il libro “La strada della vita” all’Unione Industriali

Savona. Si è svolta presso l’Unione Industriale di Savona la presentazione del libro “La strada della vita” di Alberto Bellè scritto da Marino Firmani, con prefazione della Presidente Caterina Sambin, un incontro che ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, confermando l’interesse verso temi centrali per il mondo imprenditoriale e sociale.

Il volume racconta la storia umana e imprenditoriale di Alberto Bellè, non come semplice biografia aziendale, ma come testimonianza di una vita attraversata da lavoro, sacrifici, scelte difficili, crisi e rinascite. Un racconto che mette al centro i valori, la responsabilità e la capacità di affrontare il cambiamento senza perdere la propria identità.

