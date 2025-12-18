Schlein a Genova, l’incontro a Music for Peace: tra Gaza e il futuro del centrosinistra

Genova. “Ho chiesto al governo di far sbloccare gli aiuti umanitari indispensabili come le medicine. Sono crimini che gli esperti hanno genocidio”. Ad affermarlo è la segretaria dem, Elly Schlein, che ha incontrato questa sera a Music for Peace, Stefano Rebora in un incontro per tenere alta l’attenzione sulla situazione a Gaza.

Tanti i rappresentanti del Pd presenti a San Benigno per assistere al dialogo che ha rimesso al centro alcuni temi della politica estera. Tra i presidenti anche Francesco Tognoni, neo segretario provinciale.

