Sestri: bonus nuovi nati 2025, proroga dei termini per includere gli ultimi nati*

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

La Giunta comunale di Sestri Levante ha deciso di prorogare al 31 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2025. La scelta nasce dalla volontà di non penalizzare le famiglie dei bambini nati negli ultimi giorni dell’anno, che avrebbero avuto tempi troppo stretti per presentare la richiesta entro il 31 dicembre. Si ricorda che il contributo – che varia da 200 a 800 euro – è destinato alle famiglie residenti a Sestri Levante e viene assegnato in base all’ISEE minorenni.

