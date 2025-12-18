Si cerca la levriera Flora, scomparsa dal giardino di casa a Buonviaggio

Ricerche in corso per ritrovare Flora, levriera di razza Podenco di cinque anni recentemente scomparsa dal giardino di casa in località Buonviaggio. All’opera anche l’associazione Acchiappalevrieri, che si occupa della ricerca e del recupero di levrieri smarriti; purtroppo per ora le ricerche non hanno dato frutto. “E’ una cagnolina molto socievole e amichevole, si lascia avvicinare senza problemi – dicono dall’associazione -. Non escludiamo nulla, compreso che possa essere stata prelevata volutamente dal giardino di casa”. Qua sotto la locandina inerente lo smarrimento con i contatti da chiamare in caso di informazioni o eventuale avvistamento/ritrovamento:

