Termovalorizzatore, Bucci: “Il bando per l’impianto partirà sicuramente entro fine anno”

Genova. “Il bando” per l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria “partirà sicuramente entro la fine dell’anno“. Lo annuncia il presidente della Regione Marco Bucci a margine del consiglio regionale, terminata la seduta di bilancio, spiegando che “domani in giunta” verrà trattata la manifestazione di interesse rivolta alle aziende per la realizzazione di un termovalorizzatore o waste to chemical.

Bucci aveva detto a più riprese che il bando sarebbe arrivato solo a valle dell’accordo tra un’azienda e un’amministrazione comunale per la realizzazione dell’impianto. Resta da capire se l’iter della procedura si sia sbloccato grazie a questo passaggio.

