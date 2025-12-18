Uscio: l’accensione del confuoco, le richieste dei bambini al sindaco

Quest’oggi accensione del Confuoco a Uscio che ha voluto rinnovare l’antica tradizione ligure. Gli auspici tratti dalle fiamme che avvolgono l’alloro sono favorevoli e lasciano presagire un ottimo 2026. Per altro questo centro del Golfo Paradiso ha mostrato vitalità con il Festival del tempo ed una serie di incontri anche culturali di grande interesse. A porre domande al sindaco-doge Giuseppe Garbarino gli alunni delle scuole che guardano al paese dal loro punto di vista: arredo scolastico, nuovi giochi. Oltrte al sindaco presente la giunta comunale e il pubblico.

