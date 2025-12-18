Vado Ligure, al via le fasi finali del cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia: modifiche alla viabilità

Vado Ligure. Al via le fasi finali delle attività di cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia nel comune di Vado Ligure.
L’intervento, che rientra nel più ampio programma di ammodernamento infrastrutturale programmato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia e la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che, sottoattraversando l’attuale sede ferroviaria, consentirà il collegamento di via Sabazia con Via Maestri del Lavoro, oltre alla rampa veicolare già aperta al traffico dallo scorso anno. L’intero progetto, finanziato anche con fondi PNRR, prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro.