Vertenza Elleuno, dal primo gennaio 17 dipendenti senza lavoro. Ilari in commissione: “Il Comune chieda una proroga alla Regione”

Diciassette dei 74 dipendenti della cooperativa sociale Elleuno che da molti anni svolge i servizi domiciliari per conto di Asl 5 rimarranno senza lavoro. E’ uno dei punti principali emersi nel corso dell’audizione di Marzia Ilari, segretaria della Fp Cgil, avvenuta nel pomeriggio nel corso della commissione consiliare Controllo e garanzia, dedicata alla vertenza che vede protagonisti, loro malgrado, i lavoratori della cooperativa a causa della reinternalizzazione del servizio comunicata lo scorso settembre da parte dell’azienda sanitaria.

In apertura dei lavori, Marco Raffaelli ha criticato la mancata convocazione dell’esponente sindacale da parte della presidente della commissione Lavoro e ha stigmatizzato l’assenza dei vertici Asl. “La vicenda di questi 74 lavoratori ricorda da vicino il precedente di Coopservice, con decine di persone finite in una lunga odissea alla ricerca di una nuova occupazione”, ha aggiunto Raffaelli. Umberto Costantini, invece, ha parlato a nome della maggioranza spiegando di essere presenti “per sensibilità nei confronti dei lavoratori”, ma di ritenere la Controllo e garanzia sede non adeguata, ma Gabriella Crovara subito dopo ha riferito che la presidente della commissione Lavoro le avrebbe escluso la possibilità di una convocazione e la presidente Piera Sommovigo ha chiosato con sarcasmo: “Magari se le altre commissioni venissero convocate…”.

