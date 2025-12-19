A Favale di Malvaro il ricordo dei partigiani caduti nell’inverno 1944

Genova. Domani, sabato 20 dicembre, alle ore 10.30, a Favale di Malvaro si terrà la cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani caduti nell’inverno 1944.

In rappresentanza del Comune di Genova sarà presente l’assessore ai Servizi Civici Emilio Robotti che afferma: «La commemorazione di Favale di Malvaro non è un rito formale, ma un richiamo alla responsabilità civile. Nell’inverno del 1944, la scelta partigiana fu concreta e rischiosa, radicata nelle comunità dell’entroterra che contribuirono alla liberazione di Genova. Ricordare quei caduti significa riconoscerne l’umanità e il sacrificio. Per le istituzioni, la memoria deve tradursi in impegno quotidiano a difesa della democrazia, dei diritti e della partecipazione. La libertà conquistata allora non è definitiva, è una responsabilità che si rinnova ogni giorno. Questo è il lascito dei partigiani che oggi onoriamo».

