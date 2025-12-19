Auto e moto di lusso, maxi sequestro da 3 milioni tra Andora e Borghetto: quattro imprenditori denunciati

Andora-Borghetto. Militari del Comando Provinciale di Savona, unitamente a personale dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il sequestro preventivo di un parco di auto e motoveicoli di lusso, rilevati all’interno di una villa signorile e di un castello nei comuni di Andora e Borghetto Santo Spirito (SV), ritenuti, all’esito di complesse indagini, durate circa un anno, in posizione di contrabbando aggravato (artt. 110 c.p., 78 e 88, co. 3, D.Lgs. 141/2024) e di evasione dell’I.V.A. all’importazione (art. 70 D.P.R. 633/1972).

Finanzieri e funzionari doganali, in attuazione del recente Protocollo d’intesa, stipulato a livello centrale, nel corso dell’operazione di servizio, hanno effettuato, per svariati mesi, un’attività di ricognizione congiunta degli autoveicoli con targa extra-unionale, insistenti nel Ponente ligure, rinvenendo, in particolare, un rilevante parco di auto e motoveicoli, taluni rarissimi pezzi da collezione, a marchio BMW, Cadillac, Mercedes e Maybach Motorenbau, nella disponibilità di una famiglia di imprenditori stranieri, del valore stimato in oltre tre milioni di euro, aventi targhe extracomunitarie; i mezzi coinvolti nella frode, in particolare, sono rimasti sul territorio italiano per un periodo superiore ai sei mesi, limite massimo previsto per lo sdoganamento e il conseguente pagamento dei diritti di confine e dell’I.V.A. all’importazione.

