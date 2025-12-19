Birrificio del Golfo, ritorna l’appuntamento con Punkmas e con la tombolata di Natale

Sabato 20 dicembre alla Spezia torna Punkmas, alla sua terza edizione. L’evento, ormai diventato una piccola tradizione natalizia quanto il panettone, animerà il Birrificio del Golfo a partire dalle 19 con tre concerti da vivere da vicino, senza palchi troppo alti e con l’atmosfera intima che caratterizza l’appuntamento.

Sul palco si alterneranno Swear, shoegaze da Genova, Provincia, emo dalla Lunigiana, e UVA, indie emo. Ad accompagnare la musica ci saranno birre fresche, compresa la Birra di Natale 2026 edition, e chitarre che parlano piano ma arrivano dritte al cuore, creando quell’atmosfera sospesa che funziona meglio sotto Natale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com