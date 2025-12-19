Borse di studio universitarie, Regione Liguria eroga i primi 7,5 milioni per 3400 studenti

Genova. Gli studenti vincitori della borsa di studio universitaria per l’anno accademico 2025/2026 hanno ricevuto in questi giorni la prima rata della borsa. Regione Liguria, attraverso Aliseo, ha già erogato 7 milioni e 165mila euro a 3183 ragazze e ragazzi che frequentano l’Università di Genova e 392mila euro a 190 studenti iscritti a un Istituto ligure di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

“Anche quest’anno eroghiamo la borsa di studio a tutti gli studenti che ne hanno i requisiti – spiega l’assessore regionale all’Università Simona Ferro –. Al termine delle erogazioni avremo liquidato oltre 18 milioni di euro a 4946 studenti, pari al 100% degli aventi diritto. Rispetto all’anno accademico precedente i vincitori sono stati il 21,08% in più”.

