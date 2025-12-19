Controlli agroalimentari nello Spezzino: sequestrati 25 chili di prodotti. Sanzionato anche un venditore ambulante di pescato

I Carabinieri Forestali della Spezia e del Parco Nazionale delle Cinque Terre hanno concluso nelle ultime ore una campagna di controlli sul rispetto delle norme a tutela dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione a ristoranti, aziende agricole e venditori ambulanti della provincia.

Nel corso di undici verifiche, un accertamento congiunto con il personale del Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Asl 5 – ha portato al sequestro di circa 25 chilogrammi di carne congelata, salumi e pesce all’interno di un ristorante della Val di Vara, privi di tracciabilità. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa che, secondo il codice, va da 750 a 4.500 euro. In un secondo controllo, a Vernazza, i militari del Nucleo Carabinieri Parco Cinque Terre hanno sanzionato un venditore ambulante che esercitava la vendita itinerante di pescato senza tuttavia riportare alcune delle obbligatorie informazioni di etichettatura, necessarie per garantire la tracciabilità del prodotto, con una multa di 1.500 euro.

