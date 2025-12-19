Eros, politica e modelli di Renato Guttuso in mostra alla Firmafede di Sarzana: “Un artista della contemporaneità”

Sarà inaugurata nel pomeriggio alla Fortezza Firmafede di Sarzana la mostra Renato Guttuso – Il colore della realtà, anteprima nazionale dedicata a uno dei protagonisti più intensi e coerenti della pittura italiana del Novecento. L’esposizione, aperta al pubblico fino al 2 giugno 2026, presenta quaranta opere tra dipinti, disegni e lavori grafici e si inserisce nel percorso culturale avviato negli ultimi anni negli spazi della Cittadella, al cui piano inferiore da una settimana è già visibile l’antologica di Giuseppe Veneziano. Nell’anteprima di questa mattina il sindaco Cristina Ponzanelli ha sottolineato il valore simbolico e politico della scelta culturale: “Sono orgogliosa di essere qui a presentare questa esposizione di un artista straordinario, che ha ispirato l’arte contemporanea, e di una città che sa essere all’altezza delle proprie ambizioni”. Citando anche l’esposizione del quadro del Pinturicchio al Museo Diocesano ha ricordato come fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile ospitare a Sarzana tre mostre di questo livello in contemporanea, ringraziando l’assessore alla Cultura Giorgio Borrini, Pietro Folena, Lorenzo Canova e tutti coloro che hanno reso possibile questa direzione “verso una candidatura credibile a Capitale della cultura 2028”. Un ringraziamento particolare è andato anche al territorio: “Essere ambiziosi richiede di destinare risorse e di avere il sostegno di un tessuto economico e sociale molto ampio. Siamo passati dal fare eventi in modo continuativo al farli in modo contemporaneo, unendo qualità artistica e quantità ottimale”.

