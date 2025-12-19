“Gentilezza, premura e competenza: grazie al reparto di ortopedia dell’ospedale Sant’Andrea”

“Ricoverata per una brutta rottura al femore che mi ha portato a subire un intervento di protesi all’anca, tornata a casa, mentre mi sto riprendendo, sento il dovere di ringraziare tutto il reparto di ortopedia (OSS, infermieri, fisioterapisti e dottori (anestesisti e ortopedici) perché nei giorni del ricovero non c’è stata una nota stonata: tanta la gentilezza, la premura, la competenza e anche l’umanità che hanno saputo profondere.

Sento la necessità di questo ringraziamento anche perché, essendo ‘giovane’ è sempre vigile in un reparto dove l’età media è veramente molto alta, sono stata testimone della delicatezza con cui vengono trattati tutti coloro che, per le fragilità dell’età , spesso non sanno rispondere alle domande o esprimere il loro stato perché confusi o impauriti da situazioni di dolore fisico che hanno rotto il poco equilibrio che precedentemente potevano avere.

