Il Comune mette a disposizione sei terreni in concessione: canoni annuali tra i 150 e i 14mila euro

Il Comune della Spezia ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la concessione di sei aree di proprietà comunale, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali altri soggetti interessati oltre a quelli che hanno già avanzato una richiesta. L’iniziativa, curata dal Servizio Patrimonio, punta a favorire la massima partecipazione nel rispetto del regolamento comunale sulla concessione e locazione dei beni immobili.

I terreni interessati sono distribuiti in diverse zone del territorio comunale. Si tratta di una porzione di circa 1.200 metri quadrati in Via Melara, utilizzabile anche come area di parcheggio; di due lotti complessivi di 650 metri quadrati in Via Pitelli, destinati a garantire accesso e uscita a box auto confinanti; di una porzione di circa 360 metri quadrati in Via Valdilocchi; di un terreno di circa 186 metri quadrati in Via del Canaletto; di una piccola area di circa 40 metri quadrati in Salita di Castelvecchio; e infine di una porzione di circa 23 metri quadrati in località Biassa, Via Filzi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com